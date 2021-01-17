Menemen’e teklif yağıyor

Sarı lacivertlilerin altyapıdan yetiştirip vitrine çıkardığı stoper Furkan Bayır ve forvet Murat Elkatmış için Hes Kablo Kayserispor’un devreye girdiği öğrenildi. Yapılan görüşmelerde Menemenspor’un iki oyuncuya karşılık 2.5 milyon lira bonservis bedeli istediği ve pazarlıkların sürdüğü vurgulandı. Dış transferde Niğde Anadolu FK’dan orta saha Berkay Samancı ile Manisaspor’dan Cevdet Enes’i kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde takımın ikinci kalecisi Amir, Serik Belediyespor’a gitti.