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    HaberlerEge Haberleri Menemen’e teklif yağıyor
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    17.01.2021 - 00:01 |

    Menemen’e teklif yağıyor

    TFF 1. Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Menemenspor’un iki genç oyuncusuna Süper Lig’den kanca geldi.

    Menemen’e teklif yağıyor

    Sarı lacivertlilerin altyapıdan yetiştirip vitrine çıkardığı stoper Furkan Bayır ve forvet Murat Elkatmış için Hes Kablo Kayserispor’un devreye girdiği öğrenildi. Yapılan görüşmelerde Menemenspor’un iki oyuncuya karşılık 2.5 milyon lira bonservis bedeli istediği ve pazarlıkların sürdüğü vurgulandı. Dış transferde Niğde Anadolu FK’dan orta saha Berkay Samancı ile Manisaspor’dan Cevdet Enes’i kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde takımın ikinci kalecisi Amir, Serik Belediyespor’a gitti.

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