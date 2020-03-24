24.03.2020 - 00:00 |
Menemen’in gözdesi David Domgjonas
Ekol Göz Menemenspor’un devre arasında Arnavutluk ekibi KF Laçi’den transfer ettiği stoper David Domgjonas kısa süre içinde formayı kaptı.
Selmani’nin tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Arnavut savunmacı son 8 maçın tamamında 90’ar dakika oynayıp Teknik Direktör Cenk Laleci’nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Uzun boyu ile hava toplarına hakim bir görüntü çizen Domgjonas, sezonun ilk yarısında Laçi’de de 18 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.