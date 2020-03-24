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    HaberlerEge Haberleri Menemen’in gözdesi David Domgjonas
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    24.03.2020 - 00:00 |

    Menemen’in gözdesi David Domgjonas

    Ekol Göz Menemenspor’un devre arasında Arnavutluk ekibi KF Laçi’den transfer ettiği stoper David Domgjonas kısa süre içinde formayı kaptı.

    Menemen’in gözdesi David Domgjonas

    Selmani’nin tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Arnavut savunmacı son 8 maçın tamamında 90’ar dakika oynayıp Teknik Direktör Cenk Laleci’nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Uzun boyu ile hava toplarına hakim bir görüntü çizen Domgjonas, sezonun ilk yarısında Laçi’de de 18 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

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