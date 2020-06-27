27.06.2020 - 00:02 |
Menemenspor 2’de 2 istiyor
TFF 1. Lig’de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor bugün evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Boluspor’la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı’ndae saat 20.00’de başlayacak müsabakada Cihan Aydın görev yapacak. Ev sahibi Menemenspor’da kart cezalısı sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Balıkesirspor galibiyetiyle yarım kalan sezona başladık. Boluspor’u da yeneceğimize inanıyoruz. İyi hazırlandık” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.