15.03.2020 - 00:00 |
Menemenspor 3 puan avında
TFF 1. Lig’de hafta içi mesaisinde Cesar Grup Ümraniyespor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor bugün sahasında İstanbulspor’u konuk edecek.
Karşılaşma saat 16.30’da başlayacak. Ev sahibi Menemenspor’da kart cezalısı orta saha Murat Erdemir ve çapraz bağları kopan Muhammed forma giyemeyecek.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.