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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor 3 puan avında
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    15.03.2020 - 00:00 |

    Menemenspor 3 puan avında

    TFF 1. Lig’de hafta içi mesaisinde Cesar Grup Ümraniyespor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor bugün sahasında İstanbulspor’u konuk edecek.

    Menemenspor 3 puan avında

    Karşılaşma saat 16.30’da başlayacak. Ev sahibi Menemenspor’da kart cezalısı orta saha Murat Erdemir ve çapraz bağları kopan Muhammed forma giyemeyecek.

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