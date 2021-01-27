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    27.01.2021 - 00:00 |

    Menemenspor 4 köşe

    TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçında Altınordu’yu deplasmanda 4-2 yenenen Menemenspor süper başlangıç yaptı.

    Menemenspor 4 köşe

    Menemenspor bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atarken, “Golcü adamın takımı golcü olur” diyen Teknik Direktör Ümit Karan, çok keyifli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyledi. Karan, “Takımımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet bize moral ve güven aşıladı” dedi. Altınordu’yu da kutlayan Ümit Karan, “İki takım da keyif veren bir futbol oynadı, maçın seyir zevki çok yüksekti. Biz ofansif anlamda etkiliydik. Sayılmayan gollerimiz de vardı. Amacımız her maç güzel bir oyun sergilemek. Düşmemeye oynamak kolay değil. O nedenle Altınordu maçını kazanmak futbolcularımı çok mutlu etti. Transferlerimiz de devam edecek” diye konuştu.

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