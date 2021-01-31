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    31.01.2021 - 00:01 |

    Menemenspor lideri ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de ikinci yarıya galibiyetle başlayan Menemenspor, bugün evinde liderlik koltuğunda oturan Giresunspor’la karşı karşıya gelecek.

    Menemenspor lideri ağırlıyor

    Menemen İlçe Stadı’nda Caner Ak’ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30’da çalacak. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılan kaleci Selmani ile orta saha Taşkın maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ümit Karan, Altınordu galibiyetiyle takımın moral bulduğunu söyledi. Karan, “Giresunspor iyi bir takım. Zorlu bir maça çıkacağız ve kazanmak adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız” diye konuştu. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Menemen, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek’i kadrosuna dahil etti.

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