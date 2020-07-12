Menemenspor prestij maçında

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Cenk Laleci sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi, “Kalan maçlarımızda en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak” dedi.