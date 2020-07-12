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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor prestij maçında
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    12.07.2020 - 00:00 |

    Menemenspor prestij maçında

    TFF 1. Lig’de hedefi kalmayan Ekol Göz Menemenspor, bugün Süper Lig yolunda mücadele eden Bursaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Menemenspor prestij maçında

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Cenk Laleci sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi, “Kalan maçlarımızda en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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