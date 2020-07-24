BİST119.0310.81EURO7.930.12USD6.84-0.16ALTIN415.200.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menemenspor Samed’i alacak
    ABONE OL
    24.07.2020 - 00:00 |

    Menemenspor Samed’i alacak

    TFF 1. Lig’de Ekol Göz Menemenspor, devre arasında Göztepe’den kiraladığı golcü Samed Ali Kaya’nın bonservisini almak için harekete geçti.

    Menemenspor Samed’i alacak

    Sarı lacivertli formayla çıktığı 6 maçta 5 gol atan deneyimli oyuncuyu bırakmak istemeyen kurmayların Göztepe ile temasa geçtiği bildirildi. Menemenspor’da 2017-2018’de 2. Lig’de forma giyen Samed Ali, o sezon Play Off’larla birlikte 35 lig maçında 25 gol atarak Süper Lig ekibi Göztepe’ye transfer oldu. Samed Ali’nin de Menemenspor’da kalmaya sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı vurgulandı.

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!Koranavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde şarkıcı Koray Avcı ilk konseri verdi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!

    Sıradaki Haber