26.10.2020 - 00:01 |
Menemenspor seri istiyor
TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Bursaspor’u yenerek ilk galibiyetine imza atan Menemenspor, bugün deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek.
Bolu Atatürk Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, cezası sona eren genç stoper Furkan görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Bursaspor’u yenerek üzerlerindeki kazanamama baskısını yok ettiklerini ifade eden Laleci, “Bolu’dan da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.