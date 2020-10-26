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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor seri istiyor
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    26.10.2020 - 00:01 |

    Menemenspor seri istiyor

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Bursaspor’u yenerek ilk galibiyetine imza atan Menemenspor, bugün deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek.

    Menemenspor seri istiyor

    Bolu Atatürk Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, cezası sona eren genç stoper Furkan görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Bursaspor’u yenerek üzerlerindeki kazanamama baskısını yok ettiklerini ifade eden Laleci, “Bolu’dan da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.

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