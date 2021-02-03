Menemenspor takviyelere doymadı

Ümit Karan yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Menemenspor, 14 futbolcuyu renklerine bağladı. Mali krizle de boğuşan sarı lacivertlilerde Selmani, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Kamara, Furkan, Şeref ve Sikiru gibi as futbolcular takımdan ayrıldı. Menemenspor ara tranfer döneminde, Abdulkadir Öksüz, Hamza Ok, Batuhan Şen, Berkay Samancı, Berke Avaz, Emirhan Topçu, Emre Selen, Fatih Demirlek, İsmail Haktan, Kazım Yakmaz, Mahamadou Ba, Okan Yılmaz, Omar Mohomed ve Simon Zenke ile anlaştı.