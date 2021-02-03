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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor takviyelere doymadı
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    03.02.2021 - 00:00 |

    Menemenspor takviyelere doymadı

    TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulamayan Menemenspor, ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu.

    Menemenspor takviyelere doymadı

     Ümit Karan yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Menemenspor, 14 futbolcuyu renklerine bağladı. Mali krizle de boğuşan sarı lacivertlilerde Selmani, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Kamara, Furkan, Şeref ve Sikiru gibi as futbolcular takımdan ayrıldı. Menemenspor ara tranfer döneminde, Abdulkadir Öksüz, Hamza Ok, Batuhan Şen, Berkay Samancı, Berke Avaz, Emirhan Topçu, Emre Selen, Fatih Demirlek, İsmail Haktan, Kazım Yakmaz, Mahamadou Ba, Okan Yılmaz, Omar Mohomed ve Simon Zenke ile anlaştı.

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