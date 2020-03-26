26.03.2020 - 00:00 |
Menemenspor’un file bekçisi Süper Lig radarında
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Gentian Selmani’ye Süper Lig yolu göründü. Bu sezon sarı lacivertlilerde kritik kurtarışlara imza atan Arnavut kaleciye İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa’nın talip olduğu öğrenildi. İki takım yetkililerinin Selmani ile ilgili teknik ekiplere olumlu rapor verdiği ve transfer için harekete geçildiği ifade edildi. Menemenspor’un sezon başında Arnavutluk takımı Laçi’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Selmani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.