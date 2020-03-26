Menemenspor’un file bekçisi Süper Lig radarında

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Gentian Selmani’ye Süper Lig yolu göründü. Bu sezon sarı lacivertlilerde kritik kurtarışlara imza atan Arnavut kaleciye İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa’nın talip olduğu öğrenildi. İki takım yetkililerinin Selmani ile ilgili teknik ekiplere olumlu rapor verdiği ve transfer için harekete geçildiği ifade edildi. Menemenspor’un sezon başında Arnavutluk takımı Laçi’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Selmani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.