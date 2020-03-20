Menemenspor’un vazgeçilmezi Selmani

Ekol Göz Menemenspor’un en istikrarlı oyuncusu kaleci Gentian Selmani oldu. Arnavut kaleci, 28 lig maçının tamamında forma giymeyi başardı. 21 yaşındaki eldiven yaptığı kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada takımını ipten alan isim oldu. Selmaninin ardından Mustafa Çeçenoğlu 27 maçta forma giydi. Mustafa 2208 dakika sahada kalıp 4 kez fileleri sarstı. Orta saha oyuncuları Taşkın, Mehmet ve Tayfun ile forvet Ali Özgün teknik ekibin diğer vazgeçilmezleri arasına girdi.