31.05.2020 - 00:04 |
Menteşe Ata Tohumu’na GEKA’dan mali destek
Menteşe Belediyesi’nin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kendi arazilerinde başlattığı üretim çalışmalarına Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan (GEKA) 352 bin 163 lira hibe desteği geldi.
Ata tohumlarının desteklenmesi adına koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan ‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesinin çok önemli olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şöyle konuştu:
Ürünler ücretsiz dağıtılacak
“Hibe ile 300 metrekarelik bir alana sera kurumu yapacağız. Traktör, römork, pulluk gibi tarım makineleri alacağız. Ayrıca tarım işçisi istihdamı sağlayıp çiftçilerimize online eğitimler vereceğiz. Yetişecek patlıcan, domates, soğan ve biberlerimizi en kısa zamanda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız“ diye konuştu. l Cavit Akgün DHA
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