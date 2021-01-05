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    HaberlerEge Haberleri Merkeze inen yaban domuzları korkuttu
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    05.01.2021 - 00:03 |

    Merkeze inen yaban domuzları korkuttu

    Bornova ve Balçova’da aç kalan yaban domuzları kent merkezine indi. Çöpleri eşeleyerek kendilerine yiyecek arayan domuzlar, paniğe neden oldu.

    Merkeze inen yaban domuzları korkuttu

    Sürü halindeki domuzları görüntüleyen mahalleli, daha önce de birçok kez domuzların geldiğini ve bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi, “Özellikle mahalledeki parkları, çimenlik alanları talan edip, burunlarıyla eşeleyip geçiyorlar. Bu zamana kadar domuzlar nedeniyle bir kaza yaşanmadı, inşallah bundan sonra da yaşanmaz” dedi. l DHA

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