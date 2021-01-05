Merkeze inen yaban domuzları korkuttu

Sürü halindeki domuzları görüntüleyen mahalleli, daha önce de birçok kez domuzların geldiğini ve bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi, “Özellikle mahalledeki parkları, çimenlik alanları talan edip, burunlarıyla eşeleyip geçiyorlar. Bu zamana kadar domuzlar nedeniyle bir kaza yaşanmadı, inşallah bundan sonra da yaşanmaz” dedi. l DHA