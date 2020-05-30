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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi, kadroyu koruyor
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    30.05.2020 - 00:00 |

    Merkezefendi, kadroyu koruyor

    Türkiye Basketbol Ligi’nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden bitirilen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, iç transferi hızlı adımlarla şekillendirdi.

    Merkezefendi, kadroyu koruyor

    Daha önce antrenör Şahin Ateşdağlı’yla sözleşme yenileyen Denizli ekibi, iç transferde Ümit Sonkol, Bora Hun Paçun, Gökhan Yazıcıoğlu, Barış Çağan Özkan ve Deniz Can Çevik ile yeniden anlaştı. Merkezefendi’de yerli oyunculardan Altan Erol’un sözleşmesi de devam ediyor.

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