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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi kendi çiçeğini üretiyor...
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    29.05.2020 - 00:04 |

    Merkezefendi kendi çiçeğini üretiyor...

    Merkezefendi kendi çiçeğini üretiyor...

    Merkezefendi Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı’nda kurduğu çiçek üretim serasındaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Kendi çiçeğini üreten belediye, kış sezonu için 92 bin, yaz sezonu için 96 bin mevsimlik çiçek üretti. Öz kaynaklarıyla üretilen çiçekler, cadde ve sokakları süslüyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak kendi çiçeğimizi üretmeye devam ediyoruz. Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz çiçekleri toprakla buluşturuyor, mahallelerimizi rengarenk süslüyoruz. Kendi çiçeğimizi üretirken aynı zamanda da istihdam sağlıyoruz” dedi.

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