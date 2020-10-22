Merkezefendi LGS kursları

Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde eğitim gören 7.sınıf öğrencileri için Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilecek. Sümer ve Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde verilecek kurslara başvurmak isteyen öğrencilerin, 31 Ekim Cumartesi gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler https://www.merkezefendi.bel.tr/lgs-hazirlik-kursu/ adresinden veya 444 8 662 numaralı hattan başvuru yapabilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Eğitime olan desteklerimiz sürecek” dedi.