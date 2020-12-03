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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi potada hareketli
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    03.12.2020 - 00:00 |

    Merkezefendi potada hareketli

    Türkiye Basketbol Ligi’nde sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te 7 maçta alınan 4 mağlubiyet sonrası Bora Hun Paçun’un sözleşmesi feshedilirken, Mehmet Özdoğan kadro dışı bırakıldı.

    Merkezefendi potada hareketli

    Denizli temsilcisinin dış transferde ABDli guard Chauncey Collins ile anlaştığı öğrenildi. 25 yaşında, 1.85 boyundaki oyuncu sezona Fransa’da Erman Kunter’in çalıştırdığı Chollet takımında başladı. Merkezefendi’de Collins’in gelişiyle guard Isiah Umipig’le yolların ayrılması bekleniyor.

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