Merkezefendi’de eğitim dayanışması

Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs nedeniyle başlayan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan Merkezefendili ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği vermek amacıyla ilçede ‘İyilik Hareketi’ başlattı. Öğrencilere destek olmak isteyenler, www.merkezefendi.bel.tr/merkezeli adresinden veya 444 8 662 numaralı Çağrı Merkezi’nden kayıt oluşturması gerekiyor.

Başkan Şeniz Doğan, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirtti, “Özellikle eğitim konusunda hepimizin farkındalığının yüksek olması gerekir” dedi.