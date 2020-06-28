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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’de tasarruf dönemi
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    28.06.2020 - 00:01 |

    Merkezefendi’de tasarruf dönemi

    Merkezefendi Belediyesi, Kumkısık Mahallesi’nde yol açma çalışması yapıyor.

    Merkezefendi’de tasarruf dönemi

    Yapılan çalışmalarda kazılan 3 bin kamyon dolusu toprak, 17101 sokağı açma çalışmasında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Eski asfaltlar, diğer çalışmalarda kullanıyor. Başkan Şeniz Doğan, “Tasarruf ediyoruz” dedi.

    Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
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