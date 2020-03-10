Merkezefendi’de yağlı güreş heyecanı

Eski başpehlivanlardan Ahmet Taşçı ile Hüseyin Çokal ise Merkezefendi Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne onur konuğu olarak katılacaklar. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bölgemizin ve ilimizin tarihinde çok büyük önem taşıyan ‘Yağlı Pehlivan Güreşleri’ il merkezimizde yapılmıyordu. Biz de belediye olarak hemşerilerimizi ata sporumuz ile buluşturmak istedik. 500 sporcunun katılacağı güreşler, 14 Haziran’da Doğan Seyfi Stadyumu’nda yapılacak” dedi.