10.03.2020 - 00:00 |
Merkezefendi’de yağlı güreş heyecanı
Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ‘Merkezefendi Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ düzenlenecek. Yağlı pehlivan güreşlerine ‘Kırkpınar Altın Kemer’ sahibi Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşilyeşil ve Osman Aynur’un yanı sıra Hamza Köseoğlu, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren ve Ünal Karaman gibi isimler olmak üzere toplamda 13 kategoride 500’e yakın sporcu katılacak.
Eski başpehlivanlardan Ahmet Taşçı ile Hüseyin Çokal ise Merkezefendi Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne onur konuğu olarak katılacaklar. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bölgemizin ve ilimizin tarihinde çok büyük önem taşıyan ‘Yağlı Pehlivan Güreşleri’ il merkezimizde yapılmıyordu. Biz de belediye olarak hemşerilerimizi ata sporumuz ile buluşturmak istedik. 500 sporcunun katılacağı güreşler, 14 Haziran’da Doğan Seyfi Stadyumu’nda yapılacak” dedi.
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