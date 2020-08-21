Merkezefendi’de yeni dayanışma

Merkezefendi Belediyesi, iyilik hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Belediyesi, ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı, çanta gibi ürünleri 200 farklı noktaya yerleştirilen giysi kumbaralarında toplayacak. Sonrasında ürünler yıkatılacak, kurutulacak ve ütülenerek kullanıma hazır hale getirilecek. Projeden yararlanmak isteyenler, Belediye Ana Hizmet Binası yakınındaki mağazaya gelerek ilk önce kayıt oluşturacak sonrasında hazır halde bulunan ürünleri teslim alacak. Kullanılacak durumda olmayan ürünler ise geri dönüşüme dahil edilecek.

Başkan Şeniz Doğan, herkesi dayanışmaya destek vermeye davet etti.