Merkezefendi’den Zolan’a ziyaret

AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz ve yeni yönetimi Başkan Zolan’ı ziyaret etti. Esas olanın millete hizmet etmek olduğunu vurgulayan Zolan, “Denizlimize, Merkezefendimize daha güzel hizmetler yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz da, Osman Zolan’ın kente yaptığı hizmetlerin örnek gösterildiğine vurgu yaptı, “Şehre hizmet damgasını vuran bir belediye başkanımızın olması, bizim için her zaman gurur meselesi. Size çok müteşekkiriz. Hep beraber çalışacağız; ilçemize, şehrimize, hizmet edeceğiz. Desteğinizi her zaman hissedeceğiz” diye konuştu.