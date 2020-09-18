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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi’ye rüya gibi park
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    18.09.2020 - 00:02 |

    Merkezefendi’ye rüya gibi park

    Merkezefendi Belediyesi’nin Yenişafak Mahallesi’ne kazandırdığı Masal Parkı, törenle açıldı.

    Merkezefendi’ye rüya gibi park

    Parkta Nasreddin Hoca, Keloğlan, Şirinler, Kırmızı Başlıklı Kız, Hacivat ve Karagöz, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Temel Reis ile Ulubatlı Hasan figürleri yer alıyor. İçinde çocuklara masal okuyan ağaç ile kafeterya bulunan Masal Şatosu bulunuyor. Ege Bölgesi’nde ilk defa kullanılan elma kurdu ile arı oyun grupları ve spor aletleri de dikkat çekiyor. Başkan Şeniz Doğan, “Temalı parklarımızı ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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