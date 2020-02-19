Meryem için el ele verelim

Beyincik erimesi olarak bilinen NCL Tip 2 hastası 3.5 yaşındaki Meryem Karaman ve ailesi, Manisa Valiliği’nin yardım kampanyasına destekte bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ergün’e teşekkür eden Sevnaz ve İbrahim Karaman çifti, kampanyanın devam ettiğini ve 190 bin liralık tutara yaklaşıldığını söyledi. Kampanyanın daha çok vatandaşa ulaşması için led ekran ve billboardlarda yer alması talebinde bulundu.



Manisalılara seslenen Ergün ise, “Bu evladımıza elimizden gelen desteği yapalım. Yurt dışından ithal edilecek olan 1 milyon liralık ilaçların alınmasında katkınız olsun” dedi. Ergün, ziyarette minik Meryem’e okul seti hediye ederken, istenilen destek talebine yönelik, el verdiği ölçüde yardıma hazır olduklarını belirtti.



Meryem için kakıda bulunmak isteyenler Ziraat Bankası’nda açılan TR 31 0001 0012 5692 1219 5750 01 hesabına Türk lirası, TR 04 0001 0012 5692 1219 5750 02 hesabına euro ve TR 74 0001 0012 5692 1219 5750 03 hesabına dolar olarak bağış yapabilir.