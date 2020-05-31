31.05.2020 - 00:02 |
‘Mesafeli’ evet
Bornova’da nikahlar 10 kişilik konuk kapasitesi ile kıyılıyor. Konuklar arasında 1.5 metre mesafe bırakıldı
Bornova Belediyesi kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte nikah salonları sosyal mesafe kuralına göre düzenledi. Buna göre nikahlar, 10 kişilik konuk kapasitesi ile kıyılmaya başlandı. Yeni uygulama ile çiftler, şahitler ve konuklar oda nikahlarının kıyıldığı salonlarda, maskeleriyle ve aralarında 1.5 metrelik sosyal mesafe boşluğu kalacak biçimde girebiliyor. Düzenleme sonrası kıyılan ilk nikahlarda Meral Yekta Karayük ve Can Alkan çifti ile Özlem Saygılı ve Alihan Özakoğlu çifti, hayatlarını birleştirdi. Böylesi bir süreçte en azından yakınlarının yanlarında olmasının bile büyük mutluluk verdiğini belirten çiftler, Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.
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