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    11.09.2020 - 00:09 |

    Mesai değişiyor

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kovid-19 denetimleri kapsamında Konak’taki Bahri Baba Parkı ve bölgede bulunan otobüs durakları ile metro istasyonunda inceleme yaptı.

    Mesai değişiyor

    Vatandaşlarla sohbet eden Köşger, şikayetleri dinledi; uyarılarda bulundu. Köşger, vatandaşların özellikle toplu taşımada kurallara uyulmadığından şikayet ettiğini söyledi.Konak’ta farklı mesai uygulamasına geçeceklerini anlatan Köşger, “28 bin çalışanın bulunduğu ilçede sabah mesaisinde değişikliğe gidiyoruz. Çalışanların yarısı sabah 08.00’de, yarısı da 09.00’da işe başlayacak. Çıkışlar da ona göre uygulanacak” dedi.

    İzmir’de esnek çalışma modeli

    Vali Köşger, 14 Eylül’den itibaren esnek çalışma modeline geçileceğini bildirdi. Kentte sağlık personel, kolluk kuvvetleri, AFAD personeli, 112 ekipleri ve müki idari amirleri hariç, hamile ve süt izni bulunanlar ile dezavantajlı gruplar idari izinli olacak. Engelli çalışanlardan yüzde 40 ve üzeri raporlu olan personel evden çalışacak.

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