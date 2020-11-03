Mesai gözetmeden görev başındalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetleriyle önemli bir misyon üstlenen Ege Üniversitesi’ne (EÜ) ve çalışanlarına teşekkür etti. Bakan Koca, Rızabey Apartmanı’nın enkazından 33 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Ahmet Çitim’i ziyaret etti.

Çadırkent kuruldu

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Çitim’e enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk tıbbi müdahale sırasında yanında olduğu, genel durumunun iyiye gittiğini söyledi. Bakan Koca, mesai gözetmeden fedakârca çalışan sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde devletin tüm kurumlarının İzmir için seferber olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, “Hastanemiz depremden yaralı olarak kurtarılan vatandaşların en yoğun ve ilk başvurduğu sağlık merkezi oldu. Enkaz altından çıkarılan çok sayıda vatandaşımızın ilk müdahaleleri yapıldı. Aralarında acil ameliyata alınması gereken çok sayıda depremzedenin cerrahi müdahalesi gerçekleştirildi. Üniversitemiz, depremden etkilenen ve evinde kalmak istemeyen kişiler için kurulan çadırkente de ev sahipliği yapıyor” dedi.

Güçlü altyapı

Hastanenin fiziki altyapısı, personel kalitesi, tıbbi olanakları ve teknolojisiyle göz doldurduğunu ifade eden Rektör Budak, “Ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesinde olduğu gibi şimdi de bölgemizde yaşanan deprem dolayısıyla önemli bir misyonu üstleniyoruz. Depremin ilk anından itibaren tüm hazırlıklarımızı yaparak hastanemizin tüm imkan ve olanaklarını vatandaşlarımızın tedavileri için seferber ettik.

Bakanlarımız koordinesinde Valimiz Yavuz Selim Köşger başkanlığında Deprem Koordinasyon Merkeziyle eşgüdüm halinde, bir yandan sağlık hizmetlerimizi kesintisiz sürdürürken diğer yandan da 200 çadırdan oluşan ve 2 bin kişinin barındığı çadırkente de ev sahipliği yapıyoruz. Güçlü sağlık altyapımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın fedakârlığıyla bu zorlu sınavı da başarılı bir şekilde veriyoruz” diye konuştu.