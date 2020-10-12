Mesajlara kanmayın

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son zamanlarda artan şikayetler üzerine çalışma başlattı. Ekipler, milli dayanışma projesi, pandemi destek, Sağlık Bakanlığı sosyal destek, kart aidatları iadesi gibi içerikli mesajların içiresindeki linklerde zararlı yazılımlar bulunduğu yönünde uyarıda bulundu.

Zararlı yazılımı telefona indirilmesini ve kurulmasını sağlayan şüphelilerin, akıllı telefonların birçok yetkisinin ele geçirilmesiyle kişinin bilgisi olmadan yine aynı mesaj metninin telefon rehberinde kayıtlı tüm kişilere gönderildiği, bu şekilde tanıdıkları kişilerden gelen mesajlara itimat edilerek linke tıklandığı ve yüklemenin gerçekleştirildiği, yüklenen zararlı yazılımın aynı zamanda kullanılan telefonu dış müdahalelere karşı savunmasız bırakarak, kayıtlı şifreler, video ve fotoğraflar, sosyal medya hesapları ve mobil bankacılık uygulamaları da dahil birçok kişisel veriyi erişime açık hale getirdiği belirlendi. Bu durumla karşılaşılması durumunda, akıllı telefonların mobil veri, wi-fi bağlantısının kesilmesi, telefonunun sim kartının çıkarılması, cihazın tamamen kapatılması, kullanılan mobil bankacılık hesaplarının tedbiren askıya alınması gibi önlemlerle yaşanabilecek mağduriyetleri en aza indirilebileceği belirtildi. - DHA