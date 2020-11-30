Mesajları görmeye dayanamıyor

İZMİR’de yıkıma yol açan depremde Emrah Apartmanı enkazından annesi Fatma Ateş ile 2.5 yaşındaki oğlu Barlas’ın cansız bedenleri çıkarılan Yağmur Gürman (27), apartman sakinlerinden oluşan ‘WhatsApp’ grubunda konuşulanlara tepki gösterdi. Hem anne hem de evlat acısı yaşayan Gürman, “Bina yıkıldı, ölenler öldü ancak grupta yeni yapılacak olan apartman fotoğrafları paylaşılıyor. Benim hayatım bitti, onlar apartmanın peşine düşmüş” dedi.

Emrah Apartmanı enkazında kumdan başka bir şey görmediğini belirten Gürman, “Sanki bir yerden kum alınmış ve oraya getirilmiş. Vinç, betonu kaldırdığı an beton tuz buz oluyordu. Bina tamamen kumdan ibaretmiş. Hukuki süreç başladı. Bu hata cezasız kalmasın istiyorum” diye konuştu. -DHA