‘Mesane Pili’ ilk ameliyatı

23 yaşındaki erkek hastaya Üroloji Kliniği’nde ileri bir tedavi yöntemi olan mesane pili tedavisi planlandı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Çelik ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Eyigör tarafından gerçekleştirilen operasyonla hasta test aşamasına alındı. İki aşamalı tedavinin sonraki aşamasında ise kalıcı mesane pili uygulanacak. Doç. Dr. Çelik, “Sakral kemikteki sinir yolunun üçüncü deliğinden geçen (S3 foramen yolu ile) sinir kökü uyarılarak elektrod yerleştirilir. Test dönemi olarak ortalama 15 gün geçici elektrod ile hastanın bulguları değerlendirilerek şikayetlerinin en az birinde yüzde 50 iyileşme gözlemlenmekte, kalıcı pil için ön ayarları bu aşamada yapılmaktadır” dedi.