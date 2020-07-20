Meserret Sokak için geri sayım zamanı

Merkezefendi Belediyesi’nin, Pamukkale Üniversitesi ve Mimarlar Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle düzenlediği Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması’na 54 proje katıldı. Türkiye’nin dört bir tarafından katılan projeleri değerlendirmek için jüri heyeti toplandı. Başkan Şeniz Doğan, Meserret Sokak’ın yeni bir çehreye bürünmesi, içinde bulunduğumuz zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.