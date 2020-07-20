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    HaberlerEge Haberleri Meserret Sokak için geri sayım zamanı
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    20.07.2020 - 00:01 |

    Meserret Sokak için geri sayım zamanı

    Meserret Sokak için geri sayım zamanı

    Merkezefendi Belediyesi’nin, Pamukkale Üniversitesi ve Mimarlar Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle düzenlediği Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması’na 54 proje katıldı. Türkiye’nin dört bir tarafından katılan projeleri değerlendirmek için jüri heyeti toplandı. Başkan Şeniz Doğan, Meserret Sokak’ın yeni bir çehreye bürünmesi, içinde bulunduğumuz zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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