Meslek edindiren kurslar başlıyor

Bornova Belediyesi, kadınlara istihdam yaratmak amacıyla Altın Bilezik Projesi kapsamında Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği (MTK) ile işbirliği protokolü yaptı. İşbirliğinde açılacak iş garantili kurslarla ilgili Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Belediyemize ait 60 dikiş makinemiz var. Bunları kadınlarımızın eğitimi için kullanmak istiyoruz. Çocuklar için kreşler açacağız. Böylece ev kadınlarının iş yaşamına katılmalarını sağlayacağız” dedi. MTK Başkanı Abdullah Salkım da, “Şu an 500 kişi başvuru yapsın, hepsi için iş var” diye konuştu.