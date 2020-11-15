‘Meslek hayatımın en gurur verici anıydı’

Bir mucizenin gerçekleştiği anlara tanıklık eden ve Ayda Gezgin’e ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaşadıkları duygu dolu anları anlattı. Depremin ardından kente giden ilk ekiplerden biri olduklarını söyleyen Kütahya Merkez 7 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli Paramedik Erol Yıldız, “Ayda’nın damar yolu açıldı, sabitlemesi yapıldı, oksijen bağlandı, hayati bulguları kontrol edildi. Ardından Ege Üniversitesi’ne naklettik. Köfte ayran istediğinde kendi aramızda gülüştük. Meslek hayatımda en onur duyduğum, en gurur duyduğum anlardan bir tanesiydi” dedi. Ambulans şoförü İsmail Kiraz da, “Ege Üniversitesi’ne kadar o yol, inanın bizi melekler götürdü gibi bir şey oldu” diye konuştu.