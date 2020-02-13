Meslek Ödülü Od Urla’ya

2019-2020 Dönem Başkanı Dr. Vildan Gündoğdu, ödülün; yaratıcılığı, mesleğine gösterdiği özen ve İzmir’in gastronomi kenti olmasındaki katkıları nedeniyle Sezener’e verildiğini söyledi. Sezener ise; Od Urla’yı Mimar eşi Ecem Sezener ile nasıl yarattıklarını, yemek tariflerinin nasıl ortaya çıktığını, mesleğin keyifli ve zor yanlarını, hedeflerini anlattı.









