13.02.2020 - 00:04 |
Meslek Ödülü Od Urla’ya
İzmir Rotary Kulübü’nün bu yıl ki Meslek Hizmet Ödülü, Od Urla Restoran kurucusu-gastronomi dünyasının sevilen isimlerinden Osman Sezener’e verildi.
2019-2020 Dönem Başkanı Dr. Vildan Gündoğdu, ödülün; yaratıcılığı, mesleğine gösterdiği özen ve İzmir’in gastronomi kenti olmasındaki katkıları nedeniyle Sezener’e verildiğini söyledi. Sezener ise; Od Urla’yı Mimar eşi Ecem Sezener ile nasıl yarattıklarını, yemek tariflerinin nasıl ortaya çıktığını, mesleğin keyifli ve zor yanlarını, hedeflerini anlattı.
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.