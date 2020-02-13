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    HaberlerEge Haberleri Meslek Ödülü Od Urla’ya
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    13.02.2020 - 00:04 |

    Meslek Ödülü Od Urla’ya

    İzmir Rotary Kulübü’nün bu yıl ki Meslek Hizmet Ödülü, Od Urla Restoran kurucusu-gastronomi dünyasının sevilen isimlerinden Osman Sezener’e verildi.

    Meslek Ödülü Od Urla’ya

     2019-2020 Dönem Başkanı Dr. Vildan Gündoğdu, ödülün; yaratıcılığı, mesleğine gösterdiği özen ve İzmir’in gastronomi kenti olmasındaki katkıları nedeniyle Sezener’e verildiğini söyledi. Sezener ise; Od Urla’yı Mimar eşi Ecem Sezener ile nasıl yarattıklarını, yemek tariflerinin nasıl ortaya çıktığını, mesleğin keyifli ve zor yanlarını, hedeflerini anlattı.

    Meslek Ödülü Od Urla’ya

    Meslek Ödülü Od Urla’ya


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