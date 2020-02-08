Meydan düzenlemesi mahalleliyi sevindirdi

Atatürk büstü, çiçeklikler ve oturma gruplarıyla dinlenme alanına dönüştürülen meydan için Başkan Levent Tuncel’e teşekkür eden Muhtar Muharrem Kaçar, “Belediyemiz ile el ele vererek hizmetlerimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.