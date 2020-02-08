08.02.2020 - 00:03 |
Meydan düzenlemesi mahalleliyi sevindirdi
Söke Belediyesi, cami ve muhtarlık binası önünde yer alan Burunköy Mahalle Meydanı’nı düzenlendi.
Atatürk büstü, çiçeklikler ve oturma gruplarıyla dinlenme alanına dönüştürülen meydan için Başkan Levent Tuncel’e teşekkür eden Muhtar Muharrem Kaçar, “Belediyemiz ile el ele vererek hizmetlerimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.