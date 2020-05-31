Meydanda buluştular

Foça Demokrasi Meydanı’nda esnaf ve yetkililer sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir araya geldi.



Belediye temizliyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın işyerlerinin açılmasına yönelik olarak yaptığı açıklamanın ardından uygulamalarının nasıl olacağı konuşuldu. İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz, Foça’da tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun ilçe dışından gelenlerin yada ilçede ikinci evi olup sonradan gelenlerden kaynaklandığını, ilçede sürekli ikamet edenlerde sayının 10 dolayında olduğunu açıkladı, “Önlemleri hiç gevşetmeden uygulamaya devam etmek zorundayız” dedi. İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan da, ruhsatları bir kaç nitelikte olan işyerlerinin açılacağını belirtti.



Başkan Fatih Gürbüz ise, “Esnafımızın bu zor günleri atlatması için her türlü desteği vereceğiz. Talep eden işyerlerinin dezenfeksiyonunu sağlayacağız” dedi.



