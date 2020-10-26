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    HaberlerEge Haberleri Mezarlığa yeni düzenleme
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    26.10.2020 - 00:03 |

    Mezarlığa yeni düzenleme

    Kuşadası Belediyesi, nüfusu hızla artan ilçedeki mezarlıkların bakım, onarım ve defin alanını arttırmaya yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

    Mezarlığa yeni düzenleme

    Çalışmalar kapsamında Yeni Asri Mezarlığı’nda zemin kaymalarını engellemek için istinat duvarları inşa edildi. 3 bin 400 metrekarelik alana sıcak asfalt döküldü, bin 500 metrekarelik alana da kilit parke taşı döşendi. Başkan Ömer Günel, mezarlığın 1200 olan defin yeri kapasitesini 2800’e çıkaracaklarını söyledi.

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