Mezarlığa yeni düzenleme

Çalışmalar kapsamında Yeni Asri Mezarlığı’nda zemin kaymalarını engellemek için istinat duvarları inşa edildi. 3 bin 400 metrekarelik alana sıcak asfalt döküldü, bin 500 metrekarelik alana da kilit parke taşı döşendi. Başkan Ömer Günel, mezarlığın 1200 olan defin yeri kapasitesini 2800’e çıkaracaklarını söyledi.