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    HaberlerEge Haberleri Mezun olmadan iş hayatını tadacaklar
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    08.08.2020 - 00:03 |

    Mezun olmadan iş hayatını tadacaklar

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi, öğrencilerin staj imkanını geliştirmek ve uluslararası isimlerden ders almalarını sağlamak amacıyla bir danışmanlık firmasıyla protokol imzaladı.

    Mezun olmadan iş hayatını tadacaklar

    Öğrencilere, mezun olmadan iş dünyasıyla tanışma fırsatı sunan protokole imza atan Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, “Gençlerimizin önünü açıyoruz” dedi.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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