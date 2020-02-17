17.02.2020 - 00:04 |
Mezunlar kopmayacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden mezun olan 16 bin 200 kişinin birbiriyle iletişim halinde olmasını sağlamak ve yeni iş ortaklıklarına zemin hazırlamak amacıyla özel bir yazılım geliştirildi.
İEÜ mezunu Murat Aybars’ın Pitch&Match (Sun ve Eşleş) konseptiyle sunduğu yeni programa üye mezunlar, kariyer yolculuğunda da birbirlerinden güç alacak.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.