Mide botoksuyla kilo vermek kolay

İşlemin 20 dakika sürdüğünü ve hastanın 1-2 saat dinlendikten sonra taburcu edildiğini belirten Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Ömer Yoldaş, “Mide botoksuyla midenin belirli bölgelerine botoks enjekte ediliyor. İşlem sonrası mide kaslarının kasılması sınırlanıp midenin boşalma süresi uzuyor. Bu sayede kilo verme başlıyor. İşlemin etkisi 4-6 ay arasında vücuttan tamamen kalkıyor ve midede herhangi bir şekilde kalıcı etki yaratma olasılığı kalmıyor” dedi.

Mide botoksu uygulamasının kilo vermede ameliyatsız bir yöntem olduğunu ifade eden Yoldaş, “Kas hastalığı ya da botoksa karşı alerjik durumu olan hastalara mide botoksu yapılmamalı. Onun haricinde işlem kilo vermek isteyen herkese uygulanabilir fakat vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastalar yani morbid obez dediğimiz hastalar için mide botoksunun çok fayda etmeyeceğini bilmek gerekiyor. Mide botoksu ile mide kaslarının kasılma süresi yavaşlayarak gıdalar midede daha yavaş sürede sindirilir. İşlemin etkisi 3. günden sonra başlarken 7. gün itibari ile bu etki maksimuma ulaşır. Bu işleminde kilo verdirme ya da verilen kiloları sonsuza kadar koruma garantisi verilmez. Karbonhidrat ve şeker içeriği yüksek olan gıdalarla beslenmeye devam eden hastalarda kilo alma ihtimali mümkün.”

Merak edilenler

Mide botoksu hakkında en sık sorulan soruları yanıtlayan Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Ömer Yoldaş, “Botoks işlemi genellikle ciltteki kırışıkları azaltmak amacıyla kullanılmakta ve şu ana kadar bilinen bir yan etkisi bilinmemektedir. Mideye yapılan botoks uygulamasının ise henüz literatürde bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca midesinde ülser veya gastrit gibi rahatsızlıkları olan hastaların işlem öncesi mutlaka tedavi almış olmaları gerekir. Tedavi sonrası rahatsızlığı düzelen hastalara mide botoksu işlemi yapılabilir” dedi.