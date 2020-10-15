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    HaberlerEge Haberleri Milas Belediyesi’nden ‘Süt Kardeşim’ projesi
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    15.10.2020 - 00:03 |

    Milas Belediyesi’nden ‘Süt Kardeşim’ projesi

    Milas Belediyesi’nden ‘Süt Kardeşim’ projesi

    Milas Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Süt Kardeşim” projesi kapsamında Milas’ta yaşayan 3 ile 6 yaş arasındaki dar gelirli ailelerin çocuklarına haftada 2 litre süt dağıtımının Milas Süt Birliği’ne ait Birliğim Gıda marketi tarafından sağlanmasını için protokol imzalandı. Dar gelirli aileler , belediyesi tarafından verilen fiş ile Birliğim Gıda Market’e giderek haftada 2 litre süt alabilecek. Başkan Muhammet Tokat, hem çocukların sağlıklı beslenmesini hem de Milas üreticisinin desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

    Başkan Tokat, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin ile, Birliğim Gıda Market’te süt dağıttı.

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