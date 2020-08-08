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    HaberlerEge Haberleri Milas önlemlere eksiksiz uyuyor
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    08.08.2020 - 00:04 |

    Milas önlemlere eksiksiz uyuyor

    81 il valiliğine gönderilen “Koronavirüs Denetimleri” konulu genelge gereği Milas’ta kamu kurumları, lokantalar, iş yerleri ve vatandaşa yönelik en kapsamlı denetim yapıldı.

    Milas önlemlere eksiksiz uyuyor

    Yapılan denetimlerde Milas halkı ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uyduğu görüldü. Kaymakam Eren Arslan başkanlığında sabah saatlerinde başlayan denetimlere Belediye Başkanı Muhammet Tokat da eşlik etti.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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