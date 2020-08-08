08.08.2020 - 00:04 |
Milas önlemlere eksiksiz uyuyor
81 il valiliğine gönderilen “Koronavirüs Denetimleri” konulu genelge gereği Milas’ta kamu kurumları, lokantalar, iş yerleri ve vatandaşa yönelik en kapsamlı denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerde Milas halkı ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uyduğu görüldü. Kaymakam Eren Arslan başkanlığında sabah saatlerinde başlayan denetimlere Belediye Başkanı Muhammet Tokat da eşlik etti.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.