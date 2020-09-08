Milas OSB’de altyapı işleri tamamlanıyor

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Sanayi ve Tekonoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, OSB Müdürü Haluk Onaran tarafından ağırlanan Tavlı, alandaki çalışmalarla ilgili sunumu izleyip bilgi aldı.



180 günde hazır



Altyapı yapımı işlerinde sona gelinen Milas Organize Sanayi Bölgesi’nde eğimli arazi yapısı nedeniyle parsellerin düzlenmesi ve gereken yerlere istinat duvarlarının yapımı işi için ihale yapıldı. OSB’deki sanayi parsellerinin düzlenmesi ve gereken yerlere istinat duvarlarının yapımı, yer tesliminden sonraki 180 gün içinde tamamlanacak. İhaleye göre halen devam eden elektrik altyapı işleri de 30 Kasım’a kadar bitirilecek.