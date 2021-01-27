Milas OSB’de tapu sevinci

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’ndaki kura çekimine katılan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Sadece Milas için değil Muğla ekonomisi için önemli bir girişimin en önemli adımlarını atıyoruz. Kura aşamasına gelmek bu maceranın önemli bir dönüm noktası. İlk başladığı noktadan bugüne gelene kadar emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yatırımcılara ve Milasımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Milas 4. noterinin huzurunda ismi okunan yatırımcılar kürsüye gelerek fabrikalarını kuracakları parselleri çektikleri kurayla belirledi.