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    HaberlerEge Haberleri Milas’a 41 yeni araç
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    28.12.2020 - 00:02 |

    Milas’a 41 yeni araç

    Milas’a 41 yeni araç

    Milas Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi. Devlet Malzeme Ofisi’nden 26 adet çöp kamyonu, 13 adet temizlik kamyoneti, 2 adet süpürge arac satın alındı. Toplam 41 yeni araç ve bir cenaze nakil aracı ile hizmet kalitesini artıracakların belirten Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Araçlarımız dış giydirme ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Milas sokaklarında hemşehrilerimize daha iyi bir temizlik hizmeti sunmak için çalışmaya başlayacak” dedi.

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