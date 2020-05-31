Milas’ın pandemi önlemlerine övgü

Pandemi döneminde CHP’li belediyelerin başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Tanal, “Milas’ta gerek sosyal yardımlar gerekse maske dağıtımı ve dezenfektan konusunda başarılı çalışmalarınız var” dedi.



Öte yandan yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Milas Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düşey levha ve yol çizgileri de çekildi. Başkan Tokat, “Milas’ımıza ve yeni hastanemize yakışan güzel bir yol oldu” dedi.