31.05.2020 - 00:02 |
Milas’ın pandemi önlemlerine övgü
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.
Pandemi döneminde CHP’li belediyelerin başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Tanal, “Milas’ta gerek sosyal yardımlar gerekse maske dağıtımı ve dezenfektan konusunda başarılı çalışmalarınız var” dedi.
Öte yandan yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Milas Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düşey levha ve yol çizgileri de çekildi. Başkan Tokat, “Milas’ımıza ve yeni hastanemize yakışan güzel bir yol oldu” dedi.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.