BİST105.5200.15EURO7.570.41USD6.810.03ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Milas’ın pandemi önlemlerine övgü
    ABONE OL
    31.05.2020 - 00:02 |

    Milas’ın pandemi önlemlerine övgü

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.

    Milas’ın pandemi önlemlerine övgü

    Pandemi döneminde CHP’li belediyelerin başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Tanal, “Milas’ta gerek sosyal yardımlar gerekse maske dağıtımı ve dezenfektan konusunda başarılı çalışmalarınız var” dedi.

    Öte yandan yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Milas Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düşey levha ve yol çizgileri de çekildi. Başkan Tokat, “Milas’ımıza ve yeni hastanemize yakışan güzel bir yol oldu” dedi.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

    Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

    Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

    Sıradaki Haber