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    HaberlerEge Haberleri Milas’ın sorunları bir bir çözülecek
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    26.09.2020 - 02:02 |

    Milas’ın sorunları bir bir çözülecek

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat kırsal mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.

    Milas’ın sorunları bir bir çözülecek

    Bayır, Akçakaya ve Gürceğiz mahallelerini ziyaret edip muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Tokati “Bu mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Muhtarlarımızla iletişim içerisindeyiz. Plan ve programlarımızı yaptık. Yapılması gereken çalışmalara kısa sürede başlıyoruz” dedi. Tokat mahalle ziyaretlerinde hazırlattığı maske ve Nutuk kitaplarını çocuklara hediye etti

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