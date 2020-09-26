Milas’ın sorunları bir bir çözülecek

Bayır, Akçakaya ve Gürceğiz mahallelerini ziyaret edip muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Tokati “Bu mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Muhtarlarımızla iletişim içerisindeyiz. Plan ve programlarımızı yaptık. Yapılması gereken çalışmalara kısa sürede başlıyoruz” dedi. Tokat mahalle ziyaretlerinde hazırlattığı maske ve Nutuk kitaplarını çocuklara hediye etti