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    HaberlerEge Haberleri Milas’ın zeytinyağına değer katacak imza
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    18.11.2020 - 00:02 |

    Milas’ın zeytinyağına değer katacak imza

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ile Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Milas zeytinyağının üretim altyapısını güçlendirmek ve Türkiye’nin dünyadaki organik zeytinyağı üretimindeki payını artırmak amacıyla GEKA’dan hibe desteği sağlamak üzere işbirliği yapacak.

    Milas’ın zeytinyağına değer katacak imza

    Proje kapsamında Milas’ın organik zeytinyağı üretim alanı ilan edilmiş olan Bafa Gölü kıyısındaki Kapıkırı bölgesindeki yüksek polifenol değerlerine sahip organik Milas zeytinyağının üretilmesi ve pazarlanması hedefleniyor. İşbirliği protokolünü imzalayan MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Ne kadar çok zeytinyağını coğrafi işaret kalitesinde üretilmesini sağlarsak üreticimiz de o oranda kazançlı çıkacaktır” diye konuştu. Kooperatif Başkanı Nadi Güler de, “Bu işi kooperatif olarak başarabilirsek diğer üretici kooperatiflerine de örnek oluşturabiliriz. Bu şekilde, yeni nesil bir kooperatifçilik anlayışını yaygınlaştırabiliriz” dedi.

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