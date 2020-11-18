Milas’ın zeytinyağına değer katacak imza

Proje kapsamında Milas’ın organik zeytinyağı üretim alanı ilan edilmiş olan Bafa Gölü kıyısındaki Kapıkırı bölgesindeki yüksek polifenol değerlerine sahip organik Milas zeytinyağının üretilmesi ve pazarlanması hedefleniyor. İşbirliği protokolünü imzalayan MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Ne kadar çok zeytinyağını coğrafi işaret kalitesinde üretilmesini sağlarsak üreticimiz de o oranda kazançlı çıkacaktır” diye konuştu. Kooperatif Başkanı Nadi Güler de, “Bu işi kooperatif olarak başarabilirsek diğer üretici kooperatiflerine de örnek oluşturabiliriz. Bu şekilde, yeni nesil bir kooperatifçilik anlayışını yaygınlaştırabiliriz” dedi.