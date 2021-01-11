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    11.01.2021 - 00:03 |

    Milas’ta gündem kırsal kalkınma

    Milas’ta gündem kırsal kalkınma

    Milas Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısında 15 ana gündem maddesinin yanı sıra 5 ek gündem maddesi görüşüp karara bağladı. İmar Komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi. Denetim Komisyonu seçildi. 2021 Meclis Tatil Ayı görüşmesinde ise, tatil olmaması kararlaştırıldı.

    Kırsal kalkınma çalışmalarının da görüşüldüğü toplantıda, meslek kuruluşları ve üretici kooperatifleri ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Çalışmalar kapsamında küçük üretici ve aile tipi işletmelerine teşvik, eğitimler düzenlenmesi, doğaya duyarlı alternatif tarım teknikleri, ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşmasını sağlayacak imkanların yaratılması gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

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